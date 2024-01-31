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هاباغ لويد
هاباغ لويد الألمانية
البحر الأحمر

"هاباغ لويد": من المستبعد انتهاء أزمة البحر الأحمر قريبا

الهجمات على السفن يجبر شركات الشحن على تجنب عبور قناة السويس

هامبورغ - رويترز
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قال رئيس شركة هاباغ لويد الألمانية إن من المستبعد أن تنتهي هجمات جماعة الحوثي اليمنية على سفن الشحن في البحر الأحمر قريبا، مما يجبر شركات الشحن على تجنب الطريق الذي يعبر قناة السويس.

وأضاف الرئيس التنفيذي رولف هابن يانسن خلال مؤتمر صحفي في هامبورغ "لا نعتقد أن الأمر سينتهي بعد غد... وما إذا كان سيستمر لمدة شهر أو 3 أو 5 أشهر، لا أعرف".

وأضاف أن التوصل إلى اتفاق سياسي ومهمة لحماية سفن الشحن قد يؤدي إلى حل في غضون 6 أشهر.

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