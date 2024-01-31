"هاباغ لويد": من المستبعد انتهاء أزمة البحر الأحمر قريبا

قال رئيس شركة هاباغ لويد الألمانية إن من المستبعد أن تنتهي هجمات جماعة الحوثي اليمنية على سفن الشحن في البحر الأحمر قريبا، مما يجبر شركات الشحن على تجنب الطريق الذي يعبر قناة السويس.

وأضاف الرئيس التنفيذي رولف هابن يانسن خلال مؤتمر صحفي في هامبورغ "لا نعتقد أن الأمر سينتهي بعد غد... وما إذا كان سيستمر لمدة شهر أو 3 أو 5 أشهر، لا أعرف".

وأضاف أن التوصل إلى اتفاق سياسي ومهمة لحماية سفن الشحن قد يؤدي إلى حل في غضون 6 أشهر.