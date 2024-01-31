اقتصاد العراق
الصين تحظر استيراد اللحوم العراقية بسبب "اللسان الأزرق"
بعد تفشي المرض في الأغنام
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قالت الصين إنها حظرت الاستيراد المباشر وغير المباشر للحيوانات المجترة ومنتجاتها من العراق بسبب تفشي مرض اللسان الأزرق.
جاء ذلك في إعلان للإدارة العامة للجمارك الصينية، في أعقاب تقرير من العراق إلى المنظمة العالمية للصحة الحيوانية بعد اكتشاف المرض في الأغنام.
كما حظرت الصين مثل هذه الواردات من بلجيكا وهولندا بعد تفشي الفيروس، الذي يسبب الحمى وتقرحات الفم وفي بعض الحالات يحول لسان الحيوان إلى اللون الأزرق. ويمكن أن يكون المرض خطيرا جدا على الأغنام والأبقار.
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