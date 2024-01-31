الكويت تتوقع عجزاً في ميزانيتها بأكثر من 19 مليار دولار

قالت وزارة المالية الكويتية إن مسودة ميزانية 2024-2025 تتوقع عجزا 5.892 مليار دينار (19.15 مليار دولار) وإيرادات إجمالية 18.662 مليار دينار.

وأضافت الوزارة في بيان لها أمس أن الكويت تتوقع أن تصل إيرادات النفط إلى 16.234 مليار دينار بتراجع 5.4% عن الميزانية السابقة، استنادا إلى سعر للنفط 70 دولارا للبرميل، وفقا لـ"رويترز".

وتوقعت الوزارة أن ينخفض الإنفاق 6.6% إلى 24.555 مليار دينار.

كان وزير المالية الكويتي فهد الجارالله قال في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، إن اقتصاد الكويت متين لكن وزارة المالية تواجه أزمة سيولة.

وأضاف الجارالله في بيان نشر على حساب الحكومة الكويتية على منصة إكس أن وزارة المالية الكويتية تعكف على إيجاد العديد من الحلول لتعزيز السيولة وإعادة هيكلة الاحتياطي العام.

وأكد الجارالله أن الحكومة تعمل على بعض القرارات التي من شأنها تعزيز الإيرادات غير النفطية ووقف الهدر، وفق وكالة أنباء العالم العربي.