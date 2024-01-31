اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
شعار البنك المركزي السعودي (مناسبة)
شعار البنك المركزي السعودي
ساما

انخفاض صافي الأصول الأجنبية لـ"ساما" إلى 417.1 مليار دولار في ديسمبر

بتراجع 1.09 مليار دولار

دبي - رويترز
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00

أظهرت بيانات من البنك المركزي السعودي "ساما" اليوم الأربعاء تراجع صافي الأصول الأجنبية لديه 1.09 مليار دولار في ديسمبر/كانون الأول.

وأظهرت البيانات أن صافي الأصول الأجنبية انخفض إلى 1.564 تريليون ريال (417.1 مليار دولار) في ديسمبر/كانون الأول من 1.568 تريليون ريال في نوفمبر/تشرين الثاني.

وانخفض صافي الأصول الأجنبية 5.3% على أساس سنوي في ديسمبر/كانون الأول.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
وعد كاميرون.. بريطانيا ترغب بالاعتراف بدولة فلسطينية وعد كاميرون.. بريطانيا ترغب بالاعتراف بدولة فلسطينية
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط