ساما
انخفاض صافي الأصول الأجنبية لـ"ساما" إلى 417.1 مليار دولار في ديسمبر
بتراجع 1.09 مليار دولار
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أظهرت بيانات من البنك المركزي السعودي "ساما" اليوم الأربعاء تراجع صافي الأصول الأجنبية لديه 1.09 مليار دولار في ديسمبر/كانون الأول.
وأظهرت البيانات أن صافي الأصول الأجنبية انخفض إلى 1.564 تريليون ريال (417.1 مليار دولار) في ديسمبر/كانون الأول من 1.568 تريليون ريال في نوفمبر/تشرين الثاني.
وانخفض صافي الأصول الأجنبية 5.3% على أساس سنوي في ديسمبر/كانون الأول.
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