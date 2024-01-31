انخفاض صافي الأصول الأجنبية لـ"ساما" إلى 417.1 مليار دولار في ديسمبر

أظهرت بيانات من البنك المركزي السعودي "ساما" اليوم الأربعاء تراجع صافي الأصول الأجنبية لديه 1.09 مليار دولار في ديسمبر/كانون الأول.

وأظهرت البيانات أن صافي الأصول الأجنبية انخفض إلى 1.564 تريليون ريال (417.1 مليار دولار) في ديسمبر/كانون الأول من 1.568 تريليون ريال في نوفمبر/تشرين الثاني.

وانخفض صافي الأصول الأجنبية 5.3% على أساس سنوي في ديسمبر/كانون الأول.