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مصرف الإمارات المركزي
مصرف الإمارات المركزي
الفائدة

بنوك مركزية خليجية تثبت أسعار الفائدة مواكبة لتحركات الفيدرالي

"المركزي" الإماراتي يثبت "سعر الأساس" على تسهيلات الإيداع لليلة واحدة عند 5.40%

دبي - العربية.نت
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واكبت بنوك مركزية خليجية تحركات الفيدرالي الأميركي بالإبقاء على أسعار الفائدة من دون تغيير عن مستوياتها الحالية.

أعلن مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي)، الأربعاء، الإبقاء على أسعار الفائدة بدون تغيير عند نطاق 5.25- 5.5% بموافقة جميع الأعضاء، ليكون القرار الرابع بالتثبيت على التوالي منذ سبتمبر 2023.

وتربط معظم الدول الخليجية، مثل السعودية والإمارات وقطر والبحرين، عملاتها بالدولار وتحذو حذو المركزي الأميركي، فيما يخص السياسة النقدية.

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وقرر مصرف الإمارات المركزي الإبقاء على "سعر الأساس" على تسهيلات الإيداع لليلة واحدة من دون تغيير عند 5.40%.

كما قرر مصرف قطر المركزي، تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع وسعر فائدة الإقراض وسعر فائدة إعادة الشراء (الريبو) عند 5.75% و6.25% و6% على التوالي.

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