تراجع الاستثمار الأجنبي المباشر في السعودية إلى 11 مليار ريال بالربع الثالث

تراجعت قيمة صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في السعودية بنسبة 10% في الربع الثالث من 2023، إلى 11 مليار ريال، مقارنة بنحو 13 مليار ريال في الربع الثاني من 2023.

وبحسب بيانات الهيئة العامة للإحصاء، اليوم الأربعاء، بلغت قيمة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الداخلة إلى اقتصاد المملكة نحو 17 مليار ريال، خلال الربع الثالث من 2023، بانخفاض نسبته 14.4% مقارنة بالربع الثاني من نفس العام.

فيما بلغت قيمة تدفقات الاستثمار الأجنبي الخارجة من اقتصاد المملكة نحو 5 مليارات ريال خلال الربع الثالث من 2023، بانخفاض نسبته 22.5% بالمقارنة مع الربع الثاني من نفس العام.

وأصدرت الهيئة العامة للإحصاء اليوم الأربعاء، نشرة إحصاءات الاستثمار الأجنبي المباشر السنوي لعام 2022م في المملكة، إضافة إلى نشرة الربع الثالث 2023م، وهي المرة الأولى التي تنشر فيها الهيئة هذه المؤشرات بعد اعتمادها لمنهجية احتسابه في أكتوبر الماضي.

ووفقاً لنتائج النشرة فقد بلغ إجمالي رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة 762 مليار ريال في نهاية عام 2022م، وبلغ إجمالي التدفقات الداخلة للاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة 123 مليار ريال، فيما بلغ إجمالي التدفقات الخارجة للاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة 17 مليار ريال، كما بلغ صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة 105 مليارات ريال.

يذكر أن المنهجية الجديدة اعتمدت بعد المواءمة مع صندوق النقد الدولي في المنهجية الجديدة، وتأكيد مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية - الأونكتاد - لتطبيق أفضل الممارسات والمعايير الدولية وفقًا لدليل ميزان المدفوعات الصادر عن صندوق النقد الدولي، إضافة إلى دعم البنك الدولي للتوصيات التي قدَّمها صندوق النقد الدولي في تقريره مؤخرًا عن المملكة التي تشكل أساس المنهجية الجديدة.

وستسهم المنهجية الجديدة في تعزيز مستويات الحوْكمة، وتحسين جودة الشفافية في البيانات والمعلومات الإحصائية لمؤشرات احتساب الاستثمار الأجنبي المباشر بصفتها وجهة استثمارية في المملكة.

ويتضمن مؤشر الاستثمار الأجنبي المباشر نحو 19 مؤشرًا جديدًا كونه جزءًا من المنهجية الجديدة التي أقرها صندوق النقد الدولي، بما في ذلك رصيد وتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر حسب النشاط الاقتصادي والدول المستثمرة، وحسب مناطق المملكة للفترة من 2007م إلى 2022م.