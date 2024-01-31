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اقتصاد مصر

مؤسسات عالمية: التشاؤم الذي يحيط بالسندات الدولارية المصرية مبالغ فيه

احتمالية تخلف مصر عن سداد ديونها أقل مما تسعره السوق

دبي - العربية.نت
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أكد كل من بنك غولدمان ساكس وشركة Pictet لإدارة الأصول أن التشاؤم الذي يحيط بالسندات الدولارية المصرية مبالغ فيه، متوقعين أن تتجنب البلاد التخلف عن السداد وأن تحقق عائدا جيدا للمستثمرين.

وأوضح غولدمان ساكس أنه على الرغم من التحديات، إلا أن احتمالية تخلف مصر عن سداد ديونها أقل مما تسعره السوق.

وأضاف البنك أنه مع اقتراب خفض الفائدة الأميركية فالظروف ستكون مواتية للدول ذات التصنيف المنخفض والتي تم استبعادها إلى حد كبير من أسواق الديون الدولية في وقت سابق مثل مصر.

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أما شركة "Pictet" فقد قالت إن حاملي السندات يمكنهم تحقيق عوائد عالية لكن تحت 10% مقابل الانكشاف على الأسواق النامية مثل مصر التي تحظى بدعم متعدد الأطراف.

وتتداول أنباء في السوق عن تشديدات جديدة على سحوبات النقد في القطاع المصرفي. فيما شهدت البورصة المصرية تراجعات حادة وصلت إلى 10%.

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