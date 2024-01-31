مجلس النواب الأردني يقر مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2024

ذكرت وكالة الأنباء الأردنية اليوم الأربعاء أن مجلس النواب أقر مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2024.

وقال وزير المالية محمد العسعس إن الحكومة انتهجت مستهدفات وثوابت مالية تتضمن عدم رفع الضرائب أو فرض ضرائب جديدة ومحاربة التهرب والتجنب الضريبي.

وأضاف الوزير أن استقرار المالية العامة الأردنية جزء أصيل من عوامل استقرار الأردن، حافظت على مقدراته، وحمت طبقته الوسطى من تداعيات عصفت وتعصف بدول أخرى، وحمت مواطنيه وقطاعه الخاص من رفع معدلات الضريبة.

ونقلت الوكالة عن العسعس قوله "اقتصادنا الوطني استطاع أن يستوعب جانبا كبيرا من الصدمات والضغوط وكان أداؤه افضل من اقتصادات الكثير من الدول".