ناقلة نفط تتكبد رسوم عبور في قناة السويس بـ 700 ألف دولار

تكبدت ناقلة النفط "The Advantage Padova" رسوم عبور لقناة السويس بقيمة 700 ألف دولار جراء مرورها عبر القناة في 26 يناير، لتعود أدراجَها في اليوم التالي بعيدا عن البحر الأحمر.

وذلك بعد هجوم على ناقلة نفط تعمل بالنيابة عن مجموعة "Trafigura" تحمل النافتا الروسية.

يذكر أن رسوم العبور في اتجاه واحد عبر قناة السويس لناقلة بهذا الحجم تتراوح بين 350 و380 ألف دولار، بحسب شركة "Gibson Shipbrokers".

وكانت مصر، زادت رسوم المرور في قناة السويس خلال وقت سابق من هذا الشهر.

فيما ارتفعت تكاليف ناقلات النفط إلى أكثر من 100 ألف دولار لليوم الواحد، وسط استمرار أزمة البحر الأحمر وتأثر عمليات الشحن.

وزادت تكلفة شحن النفط المكرر من الشرق الأوسط إلى اليابان بنسبة 3% لتصل إلى 101 ألف دولار يوميا، وفقا لبيانات من بورصة Baltic في لندن.

وأصبحت تكاليف مسار ناقلات النفط الذي يتجنب البحر الأحمر الأعلى منذ عام 2020 خلال جائحة كورونا.

وقال مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "أونكتاد"، إن حركة الشحن التي تمر عبر قناة السويس انخفضت 45% في الشهرين الماضيين بعد تحويل شركات شحن مسار السفن نتيجة هجمات الحوثيين في البحر الأحمر، مما أدى إلى ارتباك طرق التجارة البحرية المضطربة بالفعل.

وحولت شركات شحن مسار السفن بعيدا عن البحر الأحمر منذ أن بدأت حركة الحوثي اليمنية، المتحالفة مع إيران وتسيطر على مناطق كبيرة من اليمن، في شن هجمات على سفن فيما تقول إنه تضامن مع الفلسطينيين في غزة. وردت الولايات المتحدة وبريطانيا بشن ضربات جوية ضد الحوثيين.