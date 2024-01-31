يازاكي اليابانية تستثمر 30 مليون يورو لتشييد مصنع للضفائر الكهربائية للسيارات بمصر

بدأت شركة يازاكي اليابانية الأعمال الإنشائية لمصنع للضفائر الكهربائية للسيارات في مصر بمحافظة الفيوم باستثمارات تبلغ 30 مليون يورو.

وجاء في بيان صادر عن رئاسة مجلس الوزراء المصري نقلا عن الرئيس التنفيذي للشركة هانز ليمينز أن المصنع سيقام على مساحة 70 ألف متر مربع وسيوفر أكثر من ثلاثة آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

وأوضح ليمينز أن شركة يازاكي مصر للأنظمة الكهربائية ستقوم بتصدير إنتاجها بالكامل إلى الخارج بقيمة تصل إلى 100 مليون يورو سنويا، وفق وكالة أنباء العالم العربي.

وقال أحمد بديوي العضو المنتدب لشركة يازاكي مصر للأنظمة الكهربائية إن من المقرر الانتهاء من تنفيذ المشروع بحلول نهاية العام الجاري.

غير أنه أشار إلى أن من المخطط أن يبدأ الإنتاج من المرحلة الأولى وبدء التصدير خلال الأشهر القليلة المقبلة.

وتمتلك الشركة اليابانية، وفقا للبيان، 140 مصنعا في 45 دولة حول العالم بإجمالي مبيعات سنوية يبلغ 12.5 مليار يورو.

ونقل البيان عن رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي قوله إن المصنع يسهم في توطين مشروعات تصنيع مكونات السيارات بما يتوافق مع الإستراتيجية الوطنية لتطوير صناعة السيارات.

وقال مدبولي إن الحكومة جاهزة لتقديم أي دعم مطلوب من أجل إنشاء المصنع الجديد ولأي توسعات مستقبلية، معربا عن تطلعه لجذب المزيد من الاستثمارات اليابانية لمصر خلال المرحلة المقبلة.