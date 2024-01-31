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البنك المركزي العراقي
البنك المركزي العراقي
اقتصاد العراق

"المركزي" العراقي: منع عدد من المصارف والشركات من الحصول على الدولار

أرجع القرار لعدم الالتزام بالمتطلبات

دبي - العربية.نت
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قال محافظ البنك المركزي العراقي علي العلاق اليوم الأربعاء إن البنك منع عددا من المصارف والشركات من الحصول على الدولار لعدم التزامها بالمتطلبات، داعيا تلك المصارف إلى تصحيح أوضاعها.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن العلاق قوله "بإمكان المصارف تصحيح أوضاعها والتزاماتها المطلوبة للدخول في تعاملاتها الخارجية".

وأضاف أن المصارف التي تصدر بحقها قرارات تُمنع فقط من الحصول على الدولار ويمكن لها أن تمارس أنشطتها الاعتيادية، مضيفا أن "البنك لديه مراجعات مستمرة والمصارف التي تطبق المعايير يتم السماح لها بالحصول على الدولار"، وفق وكالة أنباء العالم العربي.

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ونفى العلاق صدور أي قرارات من وزارة الخزانة الأميركية بمعاقبة عدد من المصارف العراقية باستثناء مصرف الهدى ورئيس مجلس إدارته.

كانت الخزانة الأميركية قد أعلنت يوم الاثنين وضع مصرف الهدى على لائحة العقوبات فيما يتعلق بغسل الأموال وعمله "كقناة لتمويل الإرهاب"، كما فرضت عقوبات على رئيسه التنفيذي.

وجاء في بيان الخزانة الأميركية "استغل مصرف الهدى لسنوات وصوله إلى الدولارات الأميركية لدعم منظمات إرهابية أجنبية بما في ذلك الحرس الثوري الإيراني .. وكتائب حزب الله العراقي وعصائب أهل الحق بالعراق".

وذكرت السفيرة الأميركية لدى العراق الينا رومانوفسكي "ستساعد هذه الإجراءات في حماية النظام المالي العراقي والمشاريع التجارية المشروعة من الاستغلال".

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