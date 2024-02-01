بنك إنجلترا يثبت الفائدة عند 5.25% في اجتماع يناير

أبقى بنك إنجلترا أسعار الفائدة ثابتة عند 5.25% اليوم الخميس حيث صوتت لجنة السياسة النقدية بأغلبية 6 مقابل 3 لصالح الإبقاء على أسعار الفائدة.

وقال البنك في بيان: "لا تزال لجنة السياسة النقدية مستعدة لتعديل السياسة النقدية على النحو الذي تقتضيه البيانات الاقتصادية لإعادة التضخم إلى هدف 2% بشكل مستدام".

"وبالتالي، سيستمر البنك في مراقبة المؤشرات عن كثب بشأن الضغوط التضخمية المستمرة ومرونة الاقتصاد ككل، بما في ذلك مجموعة من التدابير المتعلقة بالضيق الأساسي لظروف سوق العمل ونمو الأجور وتضخم أسعار الخدمات. وعلى هذا الأساس، ستبقي اللجنة قيد المراجعة لمعرفة المدة التي يجب أن يظل فيها سعر البنك عند مستواه الحالي".

كان معظم تركيز السوق في الآونة الأخيرة منصبًا على الموعد الذي سيبدأ فيه البنك المركزي في خفض أسعار الفائدة والتي هي حاليا عند أعلى مستوى لها منذ 15 عامًا.

ارتفع التضخم الرئيسي في المملكة المتحدة بشكل غير متوقع إلى مستوى بلغ 4% في ديسمبر على أساس سنوي، في حين ظل مؤشر أسعار المستهلك الأساسي الذي يتم مراقبته عن كثب دون تغيير عند 5.1%.

ومع ذلك، فقد ظل على مسار هبوطي عام، في حين أظهرت المؤشرات الرئيسية للبنك لسوق العمل ونمو الأجور وتضخم الخدمات علامات على التراجع.