رئيس الفيدرالي: التضخم ما زال مرتفعاً والطريق يشوبه عدم اليقين

قال رئيس الفيدرالي الأميركي جيروم باول، إن التضخم ما زال مرتفعاً والطريق ما زال يشوبه عدم اليقين.

وأضاف باول في المؤتمر الصحافي الذي أعقب عن قرار تثبيت الفائدة، : "لا يمكنني القول إننا حققنا "الهبوط الناعم" ولم ننتصر على التضخم بعد وأمامنا طريق طويل".

وأفاد باول: "سنراقب البيانات الاقتصادية وما زلنا ملتزمين بإعادة التضخم إلى مستوى 2%، ومن غير المرجح أن يتم خفض الفائدة في شهر مارس".

أعلن مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي)، الأربعاء، الإبقاء على أسعار الفائدة بدون تغيير عند نطاق 5.25- 5.5% بموافقة جميع الأعضاء، ليكون القرار الرابع بالتثبيت على التوالي منذ سبتمبر 2023.

وقال الفيدرالي، في بيان، إن المؤشرات الأخيرة تشير إلى أن النشاط الاقتصادي يتوسع بوتيرة قوية، فيما اعتدلت مكاسب الوظائف منذ أوائل العام الماضي لكنها ظلت قوية، وظل معدل البطالة منخفضا. وتراجع التضخم خلال العام الماضي لكنه لا يزال مرتفعا.

وحسب البيان، يسعى الفيدرالي إلى تحقيق أقصى قدر من التوظيف والتضخم بمعدل 2% على المدى الطويل. ويرى أن المخاطر التي تواجه تحقيق أهداف التوظيف والتضخم تتجه نحو توازن أفضل.