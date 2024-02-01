مبادرة سعودية لتوطين 23 ألف وظيفة في عدة قطاعات

أكَّد مساعد وزير النقل والخدمات اللوجستية أحمد بن سفيان الحسن، أن الفرصة متاحة في توطين الوظائف بالقطاع، وأن لدى منظومة النقل والخدمات اللوجستية مبادرة لتوطين 10 آلاف وظيفة، و3 آلاف وظيفة في قطاع نقل الركاب، بالإضافة إلى 10 آلاف وظيفة في قطاع النقل الجوي، مشيرًا إلى أنه من المستهدف توطين 28 مهنة مختلفة.

وأضاف أن المعهد السعودي التقني للخطوط الحديدية يسهم بشكل بارز في دعم وتمكين صناعة الخطوط الحديدية، بتأهيل الكوادر الوطنية وتدريبهم في مجالات (قيادة القطارات، الصيانة، الإشارات والتحكم)، وتوظيفهم بعد ذلك في مجال النقل السككي.

وأوضح في الجلسة الحوارية الرئيسة لملتقى القصيم لتمكين الشباب الثالث "فرصتي 3" بعنوان: "جهود الجهات في تمكين الشباب وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030"، أن منظومة النقل والخدمات اللوجستية تلقى دعما وعناية من القيادة؛ لتحقيق مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية ورؤية المملكة 2030، نقلاً عن وكالة الأنباء السعودية "واس".

وأشار الحسن، إلى أن الأكاديمية السعودية اللوجستية تم إنشاؤها لدعم قطاع لوجستي واعد وناشئ، ويعد أحد مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية التي أطلقها الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، لوضع المملكة العربية السعودية على خارطة العالم كمركز لوجستي عالمي، حيث تم مؤخرًا تخريج 450 خريجًا وخريجة من الأكاديمية لينضموا للقطاع اللوجستي.