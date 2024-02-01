محافظ "ساما" وكرستين لاغارد يناقشان تطورات الأوضاع الاقتصادية العالمية

استقبل محافظ البنك المركزي السعودي "ساما" أيمن بن محمد السياري في مقر البنك المركزي بالرياض اليوم الخميس، رئيسة البنك المركزي الأوروبي كرستين لاغارد. حيث جرى استعراض آخر المستجدات المتعلقة بمهام وأعمال البنوك المركزية، إلى جانب مناقشة الأوضاع الاقتصادية العالمية، والقضايا المالية والمصرفية ذات الاهتمام المشترك.

وعلى هامش الزيارة، عُقِدت جلسة حوارية عالية المستوى بعنوان "ترابطات القطاع المالي وارتفاع التدفقات الرأسمالية"، وذلك بمشاركة محافظ البنك المركزي السعودي، ورئيسة البنك المركزي الأوروبي.

وتركزت مواضيع الجلسة الحوارية على مناقشة ثلاثة محاور رئيسة تضمنت مواطن الضعف والمخاطر المالية الكلّية الناجمة عن زيادة الترابط بين القطاعات المالية الرئيسة وزيادة التدفقات الرأسمالية، والجهود التنظيمية والإشرافية لمعالجة المخاطر النظامية الناجمة عن ارتفاع هذا الترابط، وتحقيق التوازن ما بين انفتاح النظام المالي والحد من المخاطر المرتبطة به.

من جهة أخرى، دشّن السياري ورشة عمل حول "مشاركة المرأة وتمكينها في البنوك المركزية", وتحدثت في الورشة لاغارد، وأدارت الحوار عضو مجلس إدارة البنك المركزي السعودي شيلا بنت عذيب الرويلي.

وتناولت الورشة العديد من المحاور، منها تمكين المرأة في البنوك المركزية والقطاع المالي، وتعزيز الدور الذي يمكن أن تؤديه المؤسسات المالية في دعم جهود البنوك المركزية وتطوير برامج قيادية تسهم في تمكين المرأة، كما اُستعرضت خلال الورشة التدابير التي يمكن للبنوك المركزية اتخاذها لضمان العدالة والشفافية تجاه المرأة في بيئة العمل.