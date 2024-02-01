نشاط المصانع في الصين يتوسع بفضل زيادة طلبيات التصدير

أظهر مسح للقطاع الخاص اليوم الخميس أن نشاط المصانع في الصين توسع في يناير بفضل نمو مستقر في الإنتاج وتسارع الخدمات اللوجستية وأول زيادة في طلبيات التصدير الجديدة منذ يونيو، مما ساعد على رفع ثقة الأعمال إلى أعلى مستوى في 9 أشهر.

ومع ذلك، فإن النتيجة الإيجابية تتناقض مع مسح رسمي في اليوم السابق أظهر انكماش نشاط التصنيع مرة أخرى الشهر الماضي بسبب استمرار ضعف الطلب.

وتشير هذه العوامل مجتمعة إلى أن الاقتصاد لا يزال ضعيف الأداء، ويحتاج إلى مزيد من الدعم السياسي، وفقاً لما ذكرته "رويترز"، واطلعت عليه "العربية Business".

وبقي مؤشر مديري المشتريات التصنيعي Caixin/S&P Global عند 50.8 في يناير، من دون تغيير عن ديسمبر وتجاوز توقعات المحللين عند 50.6. وعلامة الخمسين نقطة تفصل النمو عن الانكماش.

وقال كبير الاقتصاديين في مجموعة "Caixin Insight Group"، وانغ تشي: "إن الخدمات اللوجستية الأسرع، وزيادة المشتريات، وارتفاع المخزونات تعكس تحسن الثقة في الأعمال".

ومع ذلك، أشار إلى أن التوظيف لا يزال في حالة انكماش، وأن مستويات الأسعار منخفضة وأن "الضغوط الانكماشية مستمرة".

يواجه صناع السياسات في الصين مهمة شاقة وهم يحاولون تنشيط الاقتصاد في مواجهة تراجع العقارات، ومخاطر ديون الحكومات المحلية، والضغوط الانكماشية، والطلب الخارجي الفاتر.

تعرض قطاع العقارات المتضرر من الأزمة لضربة جديدة هذا الأسبوع بعد أن أمرت محكمة في هونغ كونغ بتصفية شركة التطوير المثقلة بالديون "تشاينا إيفرغراند غروب".

لكن مسح كايكسين أعطى بعض الأمل في أن الطلب الخارجي ربما بدأ في التحسن مع زيادة طلبات التصدير الجديدة للمرة الأولى منذ يونيو من العام الماضي، وإن كان بشكل هامشي.

وربما يكون مؤشر الصادرات قد تأثر بالعام القمري الجديد الذي سيوافق يوم 10 فبراير من هذا العام، حيث تستعد المصانع والعمال لشحن البضائع قبل العطلة.

وعلاوة على ذلك، أدت التوقعات بزيادة الطلب العالمي والاستثمار المخطط وإطلاق المنتجات الجديدة والجهود المبذولة للتوسع في أسواق جديدة إلى ارتفاع ثقة المصنعين إلى أعلى مستوياتها منذ أبريل من العام الماضي.

لكن المصانع واصلت تقليص قوتها العاملة في يناير، في حين دفعتها الجهود المبذولة لجذب وتأمين الطلبيات الجديدة إلى خفض أسعار بيع المنتجات.

وأدت الضغوط الانكماشية المتزايدة إلى زيادة رهانات المستثمرين لمزيد من التيسير النقدي، بعد أن أعلنت الصين عن خفض كبير لاحتياطيات البنوك الأسبوع الماضي لدعم الاقتصاد وسوق الأسهم المتراجعة.