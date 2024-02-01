اقتصاد السعودية
نمو إقراض البنوك السعودية للقطاع الخاص 10% في ديسمبر
تراجع الموجودات الأجنبية لـ"ساما" 5.3% في ديسمبر
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تراجع صافي الموجودات الأجنبية للبنك المركزي السعودي- "ساما" بنسبة 5.3% في ديسمبر على أساس سنوي إلى 1.564 تريليون ريال فيما تراجع 0.3% على أساس شهري.
ونما إقراض المصارف إلى القطاع الخاص بنسبة 10% على أساس سنوي في ديسمبر إلى 2.584 تريليون ريال فيما سجلت تراجعا طفيفا بنحو 0.15% على أساس شهري.
وتراجع التمويل العقاري السكني الجديد للأفراد المقدم من المصارف بنسبة 1.9% على أساس سنوي إلى 6.24 مليار ريال، فيما سجل تراجعا بنسبة 6.3% على أساس شهري.
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