وزارة المالية السعودية تطلق أول منتج ادخاري "صح" مخصص للأفراد

تعتزم وزارة المالية والمركز الوطني لإدارة الدين في السعودية، إطلاق أول منتج ادخاري مخصص للأفراد ومدعوم من الحكومة، وذلك تحت أسم "صح"؛ المشتق من الحروف الأولى لعبارة (صكوك حكومية).

وأوضح رئيس اللجنة التوجيهية بالوزارة عبدالعزيز الفريح، أن إطلاق منتج "صح" يأتي ضمن مبادرات برنامج تطوير القطاع المالي (أحد برامج رؤية السعودية 2030) الهادفة إلى رفع معدلات الادخار بين الأفراد من خلال تحفيزهم على استقطاع جزء من دخلهم بشكل دوري وتخصيصه للادخار، إضافة إلى زيادة المعروض من المنتجات الادخارية، وإثراء الثقافة المالية والتوعية بأهمية الادخار وفوائده للتخطيط لأهداف مستقبلية.

ومن جانبه، أوضح الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لإدارة الدين هاني المديني، أن هذه الصكوك تندرج ضمن برنامج الصكوك المحلية المقوّمة بالريال السعودي، والتي ستطرح بشكل شهري بحسب التقويم المعلن للإصدارات الخاصة بـمنتج "صح"، مبينا أن "هذه المبادرة تمثل حافزاَ للقطاع الخاص للتعاون والمشاركة في تطوير وإطلاق عدد من المنتجات الادخارية لأهداف محددة لفئات مختلفة من الأفراد، سواء كانت عن طريق البنوك أو مديري الصناديق أو شركات التقنية المالية وغيرها".

يوفر المنتج الادخاري المتوافق مع الشريعة الإسلامية "صح" عوائد مجزية، وسيطرح عبر القنوات الرقمية لعدد من المؤسسات المالية، وهي: شركة الأهلي المالية، وشركة الجزيرة للأسواق المالية، وشركة الإنماء للاستثمار، وشركة الأول للاستثمار، وشركة الراجحي المالية.

ومن المقرر أن تبدأ فترة الاشتراك في أول إصدار من منتج "صح" في شهر فبراير 2024م، حيث سيطرح في اليوم الرابع من الشهر وحتى اليوم السادس منه. وللاطلاع على تفاصيل المنتج، والتقويم الزمني لإصداراته الرجاء زيارة الرابط.

وفي هذا السياق، قال الرئيس التنفيذي لشركة تقنيات مكيال المالية، هشام أبو جامع، في مقابلة مع "العربية_Business"، إن إطلاق أول منتج ادخاري مخصص للأفراد في المملكة، يأتي ضمن خطط التطوير المالي للدولة لتحسين خطط الإدخار للمواطنين للسنوات المقبلة.

وأوضح أبو جامع، أن مدة البرنامج سنة، ومن المتوقع أن يكون العائد عليه أفضل من العائد على الصكوك الحكومية الحالية، مضيفا :"نعتقد أن أي عائد فوق مستوى السايبور سيكون جيد جدا ولكنه لم يتحدد بعد".

وأشار إلى أن مستويات الادخار ضعيفة ويرجع أبرز أسبابها إلى عدم وجود قنوات ادخارية آمنة، ومنتج "صح" الجديد يعد أحد أدوات الادخار وليس الاستثمار، وهو مضمون من الحكومة وبعيد عن تذبذبات الأسواق والفائدة.