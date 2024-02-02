اقتصاد تركيا
تقلص العجز التجاري التركي 56.8% إلى 6.2 مليار دولار في يناير
بدعم انخفاض الواردات 22% إلى 26.20 مليار دولار
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قال وزير التجارة التركي عمر بولات، اليوم الجمعة، إن العجز التجاري تقلص 56.8% على أساس سنوي إلى 6.17 مليار دولار في يناير/كانون الثاني، وهو تطور قد يؤدي إلى تحسن عجز ميزان المعاملات الجارية للبلاد.
وأضاف بولات في مؤتمر صحافي أن الصادرات ارتفعت 3.64% إلى 20.03 مليار دولار في يناير/كانون الثاني، بينما انخفضت الواردات 22% إلى 26.20 مليار دولار.
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