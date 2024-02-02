قفزة لسندات مصر الدولارية بعد مؤشرات إيجابية بشأن قرض صندوق النقد

ارتفعت السندات السيادية المصرية الدولارية بأكثر من سنت، اليوم الجمعة، بعد أن قال صندوق النقد الدولي إنه اتفق مع الحكومة على المكونات الأساسية الخاصة بالسياسية لبرنامج إصلاح اقتصادي، وذلك في مؤشر على اقتراب التوصل إلى اتفاق نهائي لزيادة حجم قرض تبلغ قيمته 3 مليارات دولار.

وأظهرت بيانات تريدويب أن الأوراق النقدية المستحقة في 2027 شهدت أكبر المكاسب، إذ ارتفعت 1.2 سنت ليجري تداولها عند 77.29 سنت للدولار.

جدير بالذكر أن لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري قررت في اجتماعها، يوم الخميس - أول اجتماعات عام 2024- رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي إلى مستوى 21.25%، 22.25% و21.75% على الترتيب.

وبحسب بيان "المركزي" المصري اطلعت "العربية.نت" عليه، فقد تم رفع سعر عائد الائتمان والخصم إلى مستوى 21.75%.