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سفن تمر بقناة السويس (المصدر موقع هيئة قناة السويس)
سفن تمر بقناة السويس
قناة السويس

أزمة البحر الأحمر تتسبب في هبوط إيرادات قناة السويس 46% خلال يناير

إلى 428 مليون دولار

دبي - العربية.نت
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قال رئيس هيئة قناة السويس المصرية، أسامة ربيع، إن معدل مرور السفن من ⁧قناة السويس‬⁩ انخفض في يناير الماضي بنسبة 36% على أساس سنوي، فيما تراجعت الإيرادات بنسبة 46% إلى 428 مليون دولار.

وذكر ربيع أن القناة تأثرت كثيرًا بالأحداث الجارية في المنطقة وأزمات البحر الأحمر، مشيرًا إلى أنه أجرى اجتماعات مختلفة مع مسؤولين بالملاحة الدولية ورؤساء الشركات المختلفة والتوكيلات العالمية، للوصول لمخرج للأزمة الحالية.

وأضاف ربيع في تصريحات تلفزيونية على قناة "أون"، أن عدد السفن المارة بالقناة انخفض إلى 1362 سفينة في يناير 2024، قياسا على 2155 سفينة في الشهر المماثل من العام السابق.

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وقناة السويس مصدر رئيسي للعملة الأجنبية التي تعاني مصر نقصا فيها، وتسعى السلطات جاهدة منذ سنوات لتعزيز إيراداتها بما في وذلك من خلال توسيع القناة في عام 2015. ويجري حاليا تنفيذ المزيد من عمليات التوسيع.

ويستهدف الحوثيون باليمن سفنا بمنطقة البحر الأحمر وباب المندب يقولون إنها تملكها أو تشغلها شركات إسرائيلية أو أنها تنقل بضائع من إسرائيل وإليها، تضامنا مع قطاع غزة الذي يتعرض لهجوم إسرائيلي منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

ونفذت الولايات المتحدة وبريطانيا هذا الشهر ضربات متكررة على مواقع للحوثيين بهدف تعطيل وإضعاف قدرة الجماعة على تهديد الملاحة في البحر الأحمر وتقويض حركة التجارة العالمية.

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