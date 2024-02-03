اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
أحد حقول القمح في أوكرانيا (رويترز)
أحد حقول القمح
اقتصاد المغرب

المغرب يقدم دعما لمستوردي القمح لتخزينه

الحكومة ستقدم دعما قدره 2.5 دولار للطن المترى كل أسبوعين

الرباط - رويترز
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00

قال المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني في المغرب، إن المغرب سيقدم دعما للشركات التي تخزن القمح المستورد، في الوقت الذي تواجه فيه البلاد انخفاض الإنتاج المحلي بسبب الجفاف.

وقال المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني في مذكرة على موقعه الإلكتروني، إن الحكومة ستقدم دعما قدره 2.5 درهم للقنطار، أو 25 درهما (2.5 دولار) للطن المتري، كل أسبوعين لما يصل إلى مليون طن من القمح اللين المستورد.

وأضاف أن الدعم سيطبق على القمح المستورد في الفترة من الأول من فبراير/ شباط إلى 30 أبريل/ نيسان وسيطلب من الشركات المؤهلة تخزين القمح لمدة ثلاثة أشهر على الأقل.

المغرب: استثمرنا 6 مليارات دولار في مشاريع الطاقة المتجددة طاقة اقتصاد المغرب المغرب: استثمرنا 6 مليارات دولار في مشاريع الطاقة المتجددة

ويسعى المغرب إلى استيراد عدة ملايين من الأطنان من القمح اللين في موسم 2023/2024، ويقدم حاليا إعانات استيراد لما يصل إلى 2.5 مليون طن متري من الإمدادات التي يتم شحنها في الفترة ما بين الأول من يناير/ كانون الثاني و30 أبريل/ نيسان 2024.

وقال تجار إن دعم التخزين يمثل حافزا إضافيا لاستيراد القمح حيث يعاني المغرب من الجفاف المستمر الذي أدى إلى انخفاض زراعة محصول الحبوب هذا العام.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
350 ألف مريض في غزة يبحثون عن دواء ينقذ حياتهم 350 ألف مريض في غزة يبحثون عن دواء ينقذ حياتهم
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط