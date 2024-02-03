المغرب يقدم دعما لمستوردي القمح لتخزينه

قال المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني في المغرب، إن المغرب سيقدم دعما للشركات التي تخزن القمح المستورد، في الوقت الذي تواجه فيه البلاد انخفاض الإنتاج المحلي بسبب الجفاف.

وقال المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني في مذكرة على موقعه الإلكتروني، إن الحكومة ستقدم دعما قدره 2.5 درهم للقنطار، أو 25 درهما (2.5 دولار) للطن المتري، كل أسبوعين لما يصل إلى مليون طن من القمح اللين المستورد.

وأضاف أن الدعم سيطبق على القمح المستورد في الفترة من الأول من فبراير/ شباط إلى 30 أبريل/ نيسان وسيطلب من الشركات المؤهلة تخزين القمح لمدة ثلاثة أشهر على الأقل.

ويسعى المغرب إلى استيراد عدة ملايين من الأطنان من القمح اللين في موسم 2023/2024، ويقدم حاليا إعانات استيراد لما يصل إلى 2.5 مليون طن متري من الإمدادات التي يتم شحنها في الفترة ما بين الأول من يناير/ كانون الثاني و30 أبريل/ نيسان 2024.

وقال تجار إن دعم التخزين يمثل حافزا إضافيا لاستيراد القمح حيث يعاني المغرب من الجفاف المستمر الذي أدى إلى انخفاض زراعة محصول الحبوب هذا العام.