تركيا تعين فاتح قره خان محافظاً للبنك المركزي.. خبير سابق في "أمازون"

عيّن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الجمعة، الخبير الاقتصادي السابق في أمازون فاتح قره خان، حاكما جديدا للمصرف المركزي خلفا لحفيظة غاية إركان التي استقالت على خلفية فضيحة إعلامية تتّهمها بمنح مزايا لعائلتها في المصرف المركزي.

ويخلف "قره خان" إركان، المسؤولة المالية السابقة في وول ستريت والتي استقالت بعد أقل من عام على توليها مهماتها.

وجاء في بيان أعلنت فيه المسؤولة المالية السابقة في وول ستريت على إحدى شبكات التواصل الاجتماعي استقالتها من حاكمية المركزي التركي "طلبت من الرئيس إعفائي من مهماتي التي تولّيتها بكل فخر منذ اليوم الأول"، وفق ما نقلته وكالة "فرانس برس".

وتفيد تقارير بأن إركان أثارت غضب الرئيس التركي بتصريح أدلت به الشهر الماضي لصحيفة تركية قالت فيه إنها اضطرت للعودة والإقامة لدى والديها مع أطفالها وزوجها، بسبب التضخم وارتفاع اسعار العقارات في تركيا، بحسب مراقبين.

وأثارت الحملة ضد أول امرأة تولّت حاكمية المصرف المركزي التركي مخاوف مستثمرين وخلّفت أجواء ضبابية حول التزام رجب طيب إردوغان تجاه فريقه الحكومي على المدى الطويل.

وقالت إركان في بيانها "لقد نُظّمت مؤخرا حملة للنيل من سمعتي".

وأشارت إلى أنها تنحّت "لتجنيب عائلتي وطفلي البريء الذي لم يبلغ عاما ونصف عام، مزيدا من التأثر بهذه الحملة".

وكان إردوغان عيّن إركان حاكمة للمصرف المركزي التركي في يونيو.

من هو فاتح قره خان؟

ولد فاتح قره خان عام 1982 في ولاية أسكي شهير، وتخرج من قسمي الهندسة الصناعية والرياضيات في جامعة بوغاز ايتشي عام 2006، قبل أن يتم الماجستير ومن ثم الدكتوراه في جامعة بنسلفانيا الأميركية عام 2012.

وبدأ قره خان حياته المهنية خبيرًا اقتصاديًا في بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك عام 2012، كما شغل منصب رئيس دراسات سوق العمل والمنتجات ومستشار السياسة النقدية في نفس المؤسسة حتى عام 2022.

كما عمل قره خان أيضًا أستاذًا محاضرًا غير متفرغ في جامعتي كولومبيا ونيويورك، وبدأ العمل خبيرًا اقتصاديًا في شركة "أمازون" الأميركية عام 2022، قبل أن يتم تعيينه كبيرًا للاقتصاديين في الشركة عينها في نوفمبر/ تشرين الثاني 2022.

وفي 28 يوليو/ تموز 2023، عُين قره خان نائبًا لرئيس البنك المركزي التركي.