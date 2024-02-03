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ميناء تجاري أميركي
ميناء تجاري أميركي
البحر الأحمر

شركات شحن تتوقع تكدس الموانئ الأميركية بسبب أزمة البحر الأحمر

الشركات حولت مسار السفن بعيداً عن البحر الأحمر

واشنطن - رويترز
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قالت وزارة النقل الأميركية إن شركات شحن أبلغتها بأنها "تتوقع زيادة التكدس في بعض موانئ الحاويات الأميركية في الأسابيع الأربعة إلى الستة المقبلة مع تغيير مسار الشحنات لتجنب البحر الأحمر".

وأضافت الوزارة، أمس الجمعة، أن أصحاب الشركات نقلوا مخاوفهم في مكالمة مع مكتب الشحن المتعدد الوسائط التابع للوزارة يوم الخميس.

وركزت المكالمة على مشكلات سلاسل التوريد الناجمة عن الوضع في البحر الأحمر حيث أدت هجمات الحوثيين في اليمن إلى تعطل الشحن.

استمرار الهجمات يدفع المزيد من سفن الحبوب بعيدا عن البحر الأحمر اقتصاد البحر الأحمر استمرار الهجمات يدفع المزيد من سفن الحبوب بعيدا عن البحر الأحمر

وحولت شركات شحن مسار السفن بعيدا عن البحر الأحمر منذ أن بدأت حركة الحوثي اليمنية، المتحالفة مع إيران وتسيطر على مناطق كبيرة من اليمن، في شن هجمات على سفن فيما تقول إنه تضامن مع الفلسطينيين في غزة. وردت الولايات المتحدة وبريطانيا بشن ضربات جوية ضد الحوثيين.

وقال مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "أونكتاد"، إن حركة الشحن التي تمر عبر قناة السويس انخفضت 45% في الشهرين الماضيين بعد تحويل شركات شحن مسار السفن نتيجة هجمات الحوثيين في البحر الأحمر، مما أدى إلى ارتباك طرق التجارة البحرية المضطربة بالفعل.

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