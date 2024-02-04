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اقتصاد أوروبا

اقتصاد اليونان يتفوق على أداء اقتصادات أوروبا

بدعم من نمو قوي لقطاع السياحة

دبي - العربية.نت
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تفوق أداء الاقتصاد اليوناني على معظم أقرانه الأوروبيين خلال العام الماضي مدعوماً بقطاع السياحة الذي يشكل نحو 25% من الاقتصاد.

وسجل قطاع السياحة اليوناني رقما قياسيا العام الماضي، حيث وصلت إيرادات السياح الأجانب إلى 20 مليار يورو في نهاية نوفمبر بارتفاع سنوي يبلغ 15%، وهو أعلى بنحو 13% من نفس الفترة من عام 2019 قبل الوباء.

وتشير التوقعات إلى ارتفاع حجوزات الطيران المجدولة لشهر فبراير بنسبة 18% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي وبنسبة 14% لشهر مارس.

وشهدت البلاد أكبر طرح عام أولي منذ أكثر من 20 عاماً بعد أن تم طرح 30% من مطار أثينا الدولي للاكتتاب العام.

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