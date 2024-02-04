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أحد الموانئ في المغرب (المصدر: موقع الوكالة الخاصة طنجة المتوسط)
أحد الموانئ في المغرب (المصدر: موقع الوكالة الخاصة طنجة المتوسط)
اقتصاد المغرب

انخفاض العجز التجاري في المغرب إلى 28.6 مليار دولار خلال 2023

بانخفاض قدره 7.3%

دبي - العربية.نت
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أعلن مكتب الصرف المغربي أن العجز التجاري للمغرب بلغ 286.4 مليار درهم (28.6 مليار دولار) نهاية ديسمبر 2023، أي بانخفاض قدره 7.3% مقارنة بعام 2022.

وأوضح المكتب في بيانه المتعلق بالمؤشرات الشهرية للمبادلات الخارجية لشهر ديسمبر الماض، أن الواردات انخفضت بنسبة 2.9% لتبلغ 715.7 مليار درهم، بينما ارتفعت الصادرات على نحو طفيف بنسبة 0.2% لتبلغ 429.31 مليار درهم، مبرزا أن معدل التغطية ربح 1.9 نقطة ليصل إلى 60%.

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وذكر مكتب الصرف المغربي أن تراجع واردات السلع يعود بالأساس إلى تراجع واردات المنتجات الطاقية، والمنتجات نصف المصنعة والمنتجات الخام.

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وسجلت الواردات المغربية من المنتجات الطاقية ترجعا بنسبة 20.4%، نتيجة انخفاض واردات السولار والوقود بقيمة 18.24 مليار درهم. ويعود ذلك إلى انخفاض الأسعار بنسبة 17.9% مع انخفاض الكميات المستوردة بنسبة 7.3%.

ولفت مكتب الصرف إلى أنه وبالموازاة مع ذلك سجلت المشتريات من المنتجات نصف المصنعة انخفاضا بنسبة 10.5%، نتيجة انخفاض المشتريات من الأمونياك بنسبة 58.7%.

وتراجعت الواردات من المنتجات الخام بنسبة 28 % تحت تأثير انخفاض مشتريات الكبريت الخام بنسبة 10.7%.

وسجلت مشتريات المنتجات الغذائية ارتفاعا قدره 2.87 مليار درهم، وفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

وفي المقابل، ارتفعت الواردات من المنتجات الجاهزة للاستهلاك بنسبة 11.3%، ويعزى ذلك بالأساس إلى ارتفاع كل من مشتريات قطع الغيار وأجزاء المركبات السياحية بنسبة 27.7% والمركبات السياحية بنسبة 15.4%.

وبدورها، ارتفعت الواردات من منتجات التجهيز بنسبة 14.4%، منتقلة من 141.3 مليار درهم نهاية ديسمبر 2022 إلى 161.68 مليار درهم.

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