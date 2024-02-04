تسارع نمو الوظائف والأجور في أميركا خلال يناير الماضي

أظهرت بيانات مكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل الأميركية تسارع نمو الوظائف في يناير، إذ زادت الوظائف غير الزراعية بـ 353 ألف وظيفة، فيما توقع المحللون زيادة عدد الوظائف 180 ألفا.

وطرأ تعديل على بيانات شهر ديسمبر بالرفع لتزيد الوظائف إلى 333 ألفا بدلا من 216 ألفا المعلنة في السابق.

وارتفع متوسط ​​الأجر في الساعة 0.6% الشهر الماضي بعد زيادته 0.4% في ديسمبر الماضي،وعلى أساس سنوي، زادت الأجور 4.5% وبلغ معدل البطالة 3.7% في يناير.