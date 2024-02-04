اقتصاد أميركا
تسارع نمو الوظائف والأجور في أميركا خلال يناير الماضي
الوظائف غير الزراعية ارتفعت بـ 353 ألف وظيفة
وضع القراءة
100% حجم الخط
استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي
0:00
أظهرت بيانات مكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل الأميركية تسارع نمو الوظائف في يناير، إذ زادت الوظائف غير الزراعية بـ 353 ألف وظيفة، فيما توقع المحللون زيادة عدد الوظائف 180 ألفا.
وطرأ تعديل على بيانات شهر ديسمبر بالرفع لتزيد الوظائف إلى 333 ألفا بدلا من 216 ألفا المعلنة في السابق.
وارتفع متوسط الأجر في الساعة 0.6% الشهر الماضي بعد زيادته 0.4% في ديسمبر الماضي،وعلى أساس سنوي، زادت الأجور 4.5% وبلغ معدل البطالة 3.7% في يناير.
مادة إعلانية
اقرأ أيضاً
-
أهم البيانات والمؤشرات الاقتصادية المنتظرة هذا الأسبوعغداء عمل
-
انخفاض مبيعات "أبل" الفصلية بالصين 13% على أساس سنويالشركة تتوقع تباطؤ مبيعات "آيفون" خلال الربع الحالي شركات
-
"ميتا" تصنف ممارسة مارك زوكربيرغ الرياضات القتالية ضمن مخاطر الشركة الماليةتعرض زوكربيرغ لتمزق في الرباط الصليبي الأمامي في نوفمبر الماضي شركات
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية