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مدينة أبوظبي (iStock) اقتصاد مناسبة
مدينة أبوظبي عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة -(iStock)
اقتصاد الإمارات

رئيس الإمارات يمدد عام الاستدامة ليشمل 2024

سيتم الإعلان لاحقا عن تفاصيل المبادرات التي ستنفذ خلال العام

دبي - العربية.نت
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أعلن الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، تمديد مبادرة "عام الاستدامة" لتشمل عام 2024 بهدف البناء على ما تحقق من نجاح خلال العام الماضي 2023، تزامناً مع يوم البيئة الوطني في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وستستمر المبادرة على مدار العام، تحت إشراف الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، والشيخة مريم بنت محمد بن زايد آل نهيان، فيما سيتم الإعلان لاحقاً عن مزيد من التفاصيل بشأن الفعاليات والمبادرات المقبلة التي ستنفذ خلال عام 2024 وفق وكالة أنباء الإمارات "وام".

ونجحت حملة مبادرة "عام الاستدامة"، خلال عام 2023، في تعزيز الوعي بقيم الاستدامة في دولة الإمارات، وشجعت على تغيير السلوكيات وإلهام العمل الجماعي للتقدم نحو تحقيق مبادئ الاستدامة.

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وخلال العام الجاري تواصل مبادرة عام الاستدامة الدعوة إلى إثراء الجهود الجماعية لتطبيق ممارسات مستدامة من خلال مجموعة من المبادرات والأنشطة المجتمعية.

وجدد فريق عام الاستدامة، دعوته إلى أفراد المجتمع والجهات للمشاركة في تشكيل مبادرات العام الجديد، ورحب بجميع الأفكار التي تقترح أنشطة ومبادرات مبتكرة ومشاريع مجتمعية.

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