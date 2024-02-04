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iStock-العقوبات على روسيا (تعبيرية من آيستوك)
العقوبات على روسيا (تعبيرية من آيستوك)
روسيا و أوكرانيا

مجموعة السبع تبحث استخدام أصول روسية ضماناً لتمويل إعادة إعمار أوكرانيا

تقدر الأصول الروسية المجمدة بقيمة 283 مليار دولار

دبي - العربية.نت
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ذكرت وكالة بلومبرغ نيوز، اليوم الأحد، نقلا عن مصادر مطلعة، أن مجموعة السبع تناقش مع الاتحاد الأوروبي خطة لاستخدام أكثر من 250 مليار دولار من أصول البنك المركزي الروسي المجمدة ضمانا للمساعدة في تمويل إعادة إعمار أوكرانيا، نقلاً عن وكالة "رويترز".

وجمد الاتحاد الأوروبي ومجموعة الدول السبع وأستراليا نحو 260 مليار يورو (283 مليار دولار) من أصول البنك المركزي الروسي في هيئة أوراق مالية ونقد، مع تجميد أكثر من ثلثي هذه الأصول في الاتحاد الأوروبي. وغالبية الأصول الموجودة في الاتحاد الأوروبي مملوكة من قبل غرفة المقاصة يوروكلير، حيث كسبت نحو 3 مليارات يورو في العام الماضي.

ويتفق حلفاء أوكرانيا على نطاق واسع بأن روسيا يجب أن تدفع ثمن الأضرار التي سببتها حربها ضد كييف.

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