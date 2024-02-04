وزير الزراعة السعودي: مليار ريال استثمارات لتعزيز قطاع الثروة السمكية

أكد وزير البيئة والمياه والزراعة في السعودية، المهندس عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي، أن حجم الإنفاق الحكومي المباشر في قطاع الثروة السمكية بلغ نحو مليار ريال في البنى التحتية والأبحاث والتوطين، إيماناً من الحكومة بأهمية القطاع وفرص مساهمته في تحقيق الأمن الغذائي ودعم الناتج المحلي وزيادة الصادرات وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

ودشن الوزير، اليوم الأحد، في الرياض، فعاليات المعرض السعودي الدولي للثروة السمكية في نسخته الثالثة، الذي يستمر حتى السادس من فبراير الجاري، بحضور عدد الوزراء والمسؤولين والمهتمين في المجال، ومشاركة 35 دولة يمثلها أكثر من 120 شركة عالمية ومحلية، و3 آلاف رجل أعمال محلي ودولي، وعدد زوار متوقع أكثر من 15 ألف زائر.

وأوضح الوزير الفضلي أن المملكة تعمل على مواجهة التحديات عبر إيجاد حلول مدروسة وتحسين الممارسات وتحفيز القطاع وتسهيل الإجراءات وتوفير الأراضي وبناء الأنظمة اللازمة والرقابة، إضافةً إلى بناء القدرات وإيجاد التشريعات الممكنة للقطاع، لافتًا إلى أن النمو السكاني المتزايد، والممارسات الضارة بالبيئة البحرية وتأثيرها المباشر على المخزون السمكي، عوامل تحتم علينا التوجه إلى تطوير وتنمية صناعة الاستزراع المائي لتحقيق الأمن الغذائي، نقلاً عن وكالة الأنباء السعودية "واس".

يُذكر أن قطاع الثروة السمكية يُعد من أكثر القطاعات نمواً على مستوى العالم بنسبة تصل إلى 6%، وشهد خلال عام 2022م إنتاج أكثر من 188 ألف طن من الأسماك بقيمة تقدر بـ 5.6 مليارات ريال، وتم تصدير منها 59.844 طنًا بقيمة تقدر بـ1.1 مليار ريال، وحقق نسبة اكتفاء ذاتي بلغت 58%.