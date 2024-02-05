ارتفاع عجز الميزان التجاري لمصر إلى 3.07 مليار دولار في نوفمبر الماضي

أظهرت بيانات رسمية صادرة اليوم الاثنين أن عجز الميزان التجاري لمصر بلغ 3.07 مليار دولار خلال نوفمبر/تشرين الثاني الماضي مقابل 2.92 مليار في الشهر نفسه من العام السابق عليه بزيادة سنوية بلغت 5%.

وأوضح الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن قيمـة الصادرات انخفضت 20.6% إلى 3.21 مليـار دولار في نوفمبر/تشرين الثاني مقابل 4.04 مليار دولار في الشهر نفسه من عام 2022.

وعزا الجهاز هذا التراجع إلى هبوط قيمـة صادرات بعض السلع من بينها الملابس ومنتجات البترول والبترول الخام والأسمدة، وفق وكالة أنباء العالم العربي.

وقال الجهاز إن قيمة الواردات انخفضت 9.9% إذ بلغت 6.28 مليار دولار خـلال نوفمبر/تشرين الثاني مقابل 6.96 مليار في الشهر نفسه قبل عام.