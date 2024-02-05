تباطؤ التضخم في تونس للشهر الخامس على التوالي إلى 7.8%

أظهرت بيانات المعهد الوطني للإحصاء في تونس، اليوم الاثنين، تراجع المعدل السنوي للتضخم إلى 7.8% في يناير/كانون الثاني الماضي بالمقارنة مع 8.1% في ديسمبر/كانون الأول من 2023.

وأشار المعهد إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية بنسبة 12.1% نتيجة ارتفاع أسعار القهوة 35%، وارتفاع أسعار لحم الضأن بنسبة 22.9%، وارتفاع أسعار زيوت الطهي بنسبة 22.7%.

وكان البنك المركزي التونسي أبقى سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 8% نهاية الأسبوع الماضي وقال إن" ذلك من شأنه أن يدعم تباطؤ التضخم في الفترة المقبلة".

وحذر اقتصاديون من أن هذه الخطوة قد تؤدي إلى ارتفاع التضخم وتراجع قيمة العملة التونسية، وفق "رويترز".

وذكر البنك المركزي في بيان أن مجلس الإدارة يعتبر المستوى الحالي لسعر الفائدة الرئيسي "من شأنه، دون اعتبار العوامل الأخرى، أن يدعم تباطؤ التضخم خلال الفترة المقبلة".

وأشار البيان إلى أن التضخم اتبع مسارا نزوليا منذ مارس/ آذار الماضي، ليصل المعدل السنوي إلى 8.1% في ديسمبر/ كانون الأول مقارنة مع 10.1% في الشهر ذاته من 2022.

وأوضح أن توقعات أسعار المستهلكين تشير إلى استمرار تباطؤ التضخم، المنتظر أن يبلغ حوالي 7.3% في عام 2024، مقابل 9.3% في العام الماضي.