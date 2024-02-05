تراجع الاستثمارات في الشركات الناشئة بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا 12% خلال يناير

تجاوز إجمالي الاستثمارات في الشركات الناشئة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، 91 مليون دولار في شهر يناير الماضي، عبر 48 صفقة، وهو ما يمثل انخفاضاً بنحو 12% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

حصلت الشركات الناشئة في الإمارات على 50% من هذه الاستثمارات، تلتها الشركات الناشئة في مصر حيث حصلت على نحو 28% من هذه الاستثمارات، والسعودية حصلت على 14%، وذلك بحسب أرقام منصة "الموجز الرقمي".

وكانت أكبر الصفقات في يناير من نصيب شركة " تومودو -Tumodo" الإماراتية المتخصصة في تكنولوجيا السفر عند 35 مليون دولار.

وجاءت في المركز الثاني منصة "يداوي -Yodawy" ومقرها مصر ومتخصصة بتكنولوجيا الصحة حصلت على استثمارات بقيمة 10 ملايين دولار.