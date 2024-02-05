تراجع الوظائف الشاغرة بالشركات الاستشارية البريطانية 80% العام الماضي

تراجعت الوظائف الشاغرة بالشركات الاستشارية البريطانية بنسبة تجاوزت 80% خلال العام الماضي.

انخفض عدد الوظائف الشاغرة لدى "ماكينزي" و"بوسطن كونسالتنغ" و"أكسنتشر" 82%، بينما هبط عدد الوظائف المتاحة لدى شركات المحاسبة الأربع الكبرى 62% في 2023.

ويعد ضعف النمو الاقتصادي ونقص الصفقات في لندن والانتخابات العامة المرتقبة أهم الأسباب لتراجع عدد الوظائف المتاحة، مع توقعات باستمرار الضعف في الوظائف خلال 2024، حيث عادة ما توقف الشركات والحكومة قرارات الاستثمار وتعيين المستشارين في سنوات الانتخابات.

وباتت الشركات الاستشارية حاليا قادرة على تفادي رفع الأجور بأكثر من 5%، بينما سجل التضخم في بريطانيا 4% في ديسمبر 2023.