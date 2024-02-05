اقتصاد بريطانيا
تراجع الوظائف الشاغرة بالشركات الاستشارية البريطانية 80% العام الماضي
بسبب ضعف نمو الاقتصاد وانخفاض عدد الصفقات
وضع القراءة
100% حجم الخط
استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي
0:00
تراجعت الوظائف الشاغرة بالشركات الاستشارية البريطانية بنسبة تجاوزت 80% خلال العام الماضي.
انخفض عدد الوظائف الشاغرة لدى "ماكينزي" و"بوسطن كونسالتنغ" و"أكسنتشر" 82%، بينما هبط عدد الوظائف المتاحة لدى شركات المحاسبة الأربع الكبرى 62% في 2023.
ويعد ضعف النمو الاقتصادي ونقص الصفقات في لندن والانتخابات العامة المرتقبة أهم الأسباب لتراجع عدد الوظائف المتاحة، مع توقعات باستمرار الضعف في الوظائف خلال 2024، حيث عادة ما توقف الشركات والحكومة قرارات الاستثمار وتعيين المستشارين في سنوات الانتخابات.
وباتت الشركات الاستشارية حاليا قادرة على تفادي رفع الأجور بأكثر من 5%، بينما سجل التضخم في بريطانيا 4% في ديسمبر 2023.
مادة إعلانية
اقرأ أيضاً
-
تراجع الاستثمارات في الشركات الناشئة بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا 12% خلال ينايرإلى 91 مليون دولار وعبر 48 صفقة اقتصاد
-
"الإمارات دبي الوطني": المشهد الاستثماري العالمي بات يتخذ مساراً جديداًقال: ينبغي للبنوك المركزية أن تصبح أكثر قابلية للتنبؤ أسواق المال
-
توقعات بوصول أسعار الذهب إلى مستويات 2200 دولار للأونصةبنهاية العام الجاري غداء عمل
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية