خفض متطلبات احتياطيات البنوك الصينية يدخل حيز التنفيذ اليوم

دخل اليوم الاثنين قرار البنك المركزي الصيني القاضي بخفض متطلبات الاحتياطيات التي يجب على البنوك الاحتفاظ بها حيز التنفيذ، في خطوة تهدف لتعزيز اقتصاد البلاد المتباطئ.

وأعلن حاكم البنك المركزي في 24 يناير الماضي، عن تخفيض متطلبات الاحتياطي الإلزامي بنسبة 0.5% اعتبارا من الخامس من فبراير، مضيفا أن ذلك سيؤدي لضخ نحو تريليون يوان أي نحو 140 مليار دولار في الاقتصاد.

والتخفيض في متطلبات الاحتياطي الإلزامي هو الأول هذا العام، مع تمديد صناع السياسة النقدية الجهود لدعم الاقتصاد الهش الذي يواجه تحديات متعددة.

وصرح بأن للصحافيين في بكين بأن البنك المركزي يعتزم أيضا وضع سياسة في وقت قريب بشأن إقراض مطوري العقارات من أجل المساعدة في دعم الصناعة.