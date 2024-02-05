مؤشر: تباطؤ نشاط القطاع الخاص غير النفطي في مصر خلال يناير

أظهر مسح اليوم الاثنين، أن نشاط القطاع الخاص غير النفطي في مصر انكمش في يناير كانون/الثاني للشهر الثامن والثلاثين على التوالي مع استمرار تأثر الطلب بضغوط التضخم والحرب في غزة.

فقد انخفض مؤشر ستاندرد اند بورز لوبال لمديري المشتريات في مصر إلى 48.1 من 48.5 في ديسمبر/كانون الأول، ليظل دون مستوى الخمسين الفاصل بين النمو والانكماش.

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وقالت ستاندرد اند بورز غلوبال "تزامن الانخفاض المستمر مع انكماش كبير في الإنتاج والطلبيات الجديدة خلال يناير/كانون الثاني، وسط مؤشرات على أن ارتفاع الأسعار ما زال يضعف طلب العملاء".

أشارت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر إلى انخفاض تضخم أسعار المستهلكين في المدن المصرية إلى 33.7% على أساس سنوي في ديسمبر/كانون الأول من 34.6% في نوفمبر/تشرين الثاني وارتفاع تاريخي إلى 38% في سبتمبر/أيلول.

وقال ديفيد أوين الخبير الاقتصادي لدى ستاندرد اند بورز "أشارت بعض الشركات إلى أن الصراع بين إسرائيل وغزة والتوتر الجيوسياسي المرتبط به أثر بالسلب على نشاط السياحة، مما يؤدي بدوره إلى مزيد من المصاعب لنشاط الاقتصاد غير النفطي خلال الأشهر القليلة المقبلة".

وانخفض المؤشر الفرعي للطلبات الجديدة إلى 46.4 من 46.9 في ديسمبر /كانون الأول، في حين انخفض المؤشر الفرعي للإنتاج إلى 46.6 من 46.7.

وانخفض المؤشر الفرعي لثقة الشركات إلى 52.1 من 55.1 في ديسمبر/كانون الأول، لكنه لا يزال أعلى من قراءة نوفمبر/تشرين الثاني عندما سجل 50.9، والذي كان أدنى مستوى له منذ استحداث هذا المؤشر في 2012.