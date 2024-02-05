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مروحية هليكوبتر تعبيرية
مروحية هليكوبتر - تعبيرية
الفضاء

مذكرة تفاهم بين ليوناردو الإيطالية والسعودية للتعاون في قطاعي الدفاع والفضاء

التعاون يشمل طائرات الهليكوبتر والأنظمة الإلكترونية وأجهزة الاستشعار

ميلانو - رويترز
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وقعت مجموعة ليوناردو الإيطالية مذكرة تفاهم اليوم الاثنين مع السعودية لاستكشاف وتطوير الفرص المحتملة للاستثمار والتعاون في قطاعي الدفاع والفضاء.

وقالت المجموعة الدفاعية في بيان إن مذكرة التفاهم تغطي نطاقا واسعا من القطاعات بما يشمل الفضاء وطائرات الهليكوبتر والأنظمة الإلكترونية وأجهزة الاستشعار.

وأضافت أن التعاون قد يمتد ليشمل مجالات أنظمة القتال الجوي والتكامل بين الأنظمة المختلفة بالنظر لأن المجموعة التي تسيطر عليها الدولة الإيطالية نشطة في مبادرات تقنيات الجيل التالي وتسمح بالمشروعات التجريبية.

وتعزز مذكرة التفاهم أنشطة ليوناردو الحالية في السوق السعودية المربحة التي تورد لها منصات وأنظمة وتقنيات وخدمات منذ عقود.

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