مصر تبيع أذون خزانة دولارية لأجل عام بقيمة 1.061 مليار دولار

أعلن البنك المركزي المصري، اليوم الاثنين، بيع أذون خزانة دولارية لأجل عام بقيمة 1.061 مليار دولار في عطاء بمتوسط عائد 5.149%.

كانت مصادر ذكرت في تصريحات مع "العربية Business"، أن البنك المركزي المصري سيقوم بإصدار أذون خزانة دولارية بقيمة مليار دولار الأسبوع المقبل وسط أزمة غير مسبوقة للجنيه.

ويأتي الإصدار الجديد في ظل استحقاق أذون خزانة صدرت قبل عام بقيمة مليار دولار كان العائد عليها 4.9%، فيما سيتجاوز العائد على الإصدار الجديد نسبة 5% كما حدث في إصدار أذون دولارية بقيمة 850 مليون دولار بداية يناير الجاري، وفق مراسلة "العربية" في القاهرة، فهيمة زايد.

وأشارت مراسلة "العربية"، إلى أن الاكتتاب في الأذون الدولارية يكون للبنوك والجهات المستحقة للأذون السابقة المستحقة في 6 فبراير الجاري.