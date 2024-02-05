وثيقة: البحرين تعين بنوكا لإصدار أدوات دين

أظهرت وثيقة اليوم الاثنين أن البحرين عينت بنوكا لإصدار صكوك لأجل 7 سنوات وسندات لأجل 12 عاما.

وقالت الوثيقة الصادرة عن أحد البنوك المنظمة إن البنوك سترتب اجتماعات مع المستثمرين اليوم الاثنين، ومن المحتمل أن يتبعها إصدار صكوك وسندات بالحجم القياسي مقومة بالدولار، وفقا لظروف السوق.

وجرى اختيار إتش.إس.بي.سي وجيه.بي مورغان وبنك البحرين الوطني وبنك ستاندرد تشارترد كمنسقين عالميين مشتركين، وفقا لـ "رويترز".