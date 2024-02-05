اقتصاد السعودية
"الاستثمار" و"الصناعات العسكرية" بالسعودية توقعان 11 اتفاقية مع القطاع الخاص
على هامش معرض الدفاع العالمي بالرياض
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أعلنت وزارة الاستثمار السعودية اليوم الاثنين، أنها مع الهيئة العامة للصناعات العسكرية وقعتا 11 اتفاقية شراكة مع القطاع الخاص، بما في ذلك شركات إيرباص وLockheed Martin.
تحسن ظروف أعمال القطاع الخاص في السعودية بأبطأ وتيرة منذ عامين
وجاء التوقيع على الاتفاقيات على هامش معرض الدفاع العالمي المنعقد في العاصمة السعودية الرياض.
وأشارت الوزارة إلى أن الاتفاقيات الجديدة تهدف إلى تعزيز الاستثمارات ونقل التقنية والتطوير في قطاع الدفاع والصناعات العسكرية.
ولفتت وزارة الاستثمار السعودية إلى أن من بين شركات القطاع الخاص التي تم التوقيع معها أيضا Leonardo الإيطالية وBMC الأميركية وRocketsan التركية.
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