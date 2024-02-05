"الاستثمار" و"الصناعات العسكرية" بالسعودية توقعان 11 اتفاقية مع القطاع الخاص

أعلنت وزارة الاستثمار السعودية اليوم الاثنين، أنها مع الهيئة العامة للصناعات العسكرية وقعتا 11 اتفاقية شراكة مع القطاع الخاص، بما في ذلك شركات إيرباص وLockheed Martin.

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وجاء التوقيع على الاتفاقيات على هامش معرض الدفاع العالمي المنعقد في العاصمة السعودية الرياض.

وأشارت الوزارة إلى أن الاتفاقيات الجديدة تهدف إلى تعزيز الاستثمارات ونقل التقنية والتطوير في قطاع الدفاع والصناعات العسكرية.

ولفتت وزارة الاستثمار السعودية إلى أن من بين شركات القطاع الخاص التي تم التوقيع معها أيضا Leonardo الإيطالية وBMC الأميركية وRocketsan التركية.