"المركزي" التركي يعتزم تقديم مدفوعات فائدة على الاحتياطيات الإلزامية لودائع الليرة

قال البنك المركزي التركي مساء يوم الأحد (صباح الاثنين بالتوقيت المحلي) إنه سيطرح مدفوعات فائدة على الاحتياطيات الإلزامية من الليرة وودائعها المحمية من تقلبات سعر الصرف وغيرها من حسابات الودائع ذات فترات الاستحقاق التي تزيد على شهر واحد.

وأضاف البنك في بيان أنه يهدف من هذه الخطوة إلى تعزيز آلية التحويل النقدي وزيادة حصة الودائع بالليرة التركية.

تأتي هذه الخطوة بعد تعيين فاتح قره خان محافظا جديدا للبنك المركزي عقب استقالة حفيظة جاية إركان.