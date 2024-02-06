اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
اقتصاد ألمانيا صناعة السيارات
صناعة السيارات - ألمانيا
اقتصاد أوروبا

ارتفاع غير متوقع للطلبيات الصناعية الألمانية في ديسمبر

نقص الطلبيات في قطاع التصنيع أصبح عبئا متزايدا على الاقتصاد الألماني

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00

قال مكتب الإحصاءات الاتحادي اليوم الثلاثاء إن الطلبيات الصناعية الألمانية سجلت ارتفاعا غير متوقع في ديسمبر/كانون الأول.

وارتفعت الطلبيات 8.9% عن الشهر السابق بعد التعديل على أساس موسمي وفي ضوء عوامل التقويم. وكان استطلاع أجرته رويترز لآراء المحللين توقع أن تظل الطلبيات الصناعية مستقرة.

وفي مقارنة أقل تقلبا لمدة ثلاثة أشهر، كانت الطلبيات الصناعية في الفترة من أكتوبر/تشرين الأول إلى ديسمبر/كانون الأول 2023 أعلى بنسبة 0.1% عما كانت عليه في الأشهر الثلاثة السابقة، وفقا لـ "رويترز".

وذكر مكتب الإحصاءات أمس الاثنين أن نقص الطلبيات في قطاع التصنيع أصبح عبئا متزايدا على الاقتصاد الألماني.

وبالنسبة لعام 2023 ككل، انخفضت الطلبيات الصناعية المعدلة في ضوء عوامل التقويم 5.9% مقارنة بالعام السابق.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
350 ألف مريض في غزة يبحثون عن دواء ينقذ حياتهم 350 ألف مريض في غزة يبحثون عن دواء ينقذ حياتهم
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط