ارتفاع غير متوقع للطلبيات الصناعية الألمانية في ديسمبر

قال مكتب الإحصاءات الاتحادي اليوم الثلاثاء إن الطلبيات الصناعية الألمانية سجلت ارتفاعا غير متوقع في ديسمبر/كانون الأول.

وارتفعت الطلبيات 8.9% عن الشهر السابق بعد التعديل على أساس موسمي وفي ضوء عوامل التقويم. وكان استطلاع أجرته رويترز لآراء المحللين توقع أن تظل الطلبيات الصناعية مستقرة.

وفي مقارنة أقل تقلبا لمدة ثلاثة أشهر، كانت الطلبيات الصناعية في الفترة من أكتوبر/تشرين الأول إلى ديسمبر/كانون الأول 2023 أعلى بنسبة 0.1% عما كانت عليه في الأشهر الثلاثة السابقة، وفقا لـ "رويترز".

وذكر مكتب الإحصاءات أمس الاثنين أن نقص الطلبيات في قطاع التصنيع أصبح عبئا متزايدا على الاقتصاد الألماني.

وبالنسبة لعام 2023 ككل، انخفضت الطلبيات الصناعية المعدلة في ضوء عوامل التقويم 5.9% مقارنة بالعام السابق.