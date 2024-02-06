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البحرين تطرح أدوات دين على شريحتين

لأجل 12 عاماً

دبي - العربية.نت
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أظهرت وثيقة مصرفية أن البحرين حددت سعراً استرشادياً مبدئياً عند نحو 6.625% لصكوكها ذات الحجم القياسي المقومة بالدولار والمستحقة في فبراير/شباط 2031.

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وأضافت الوثيقة أن السعر الاسترشادي الأولي لسنداتها ذات الحجم القياسي المقومة بالدولار لأجل 12 عاما تم تحديده عند حوالي 8%، وفقا لـ "رويترز".

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كانت البحرين أعلنت أمس الاثنين، أنها عينت بنوكا لإصدار صكوك لأجل 7 سنوات وسندات لأجل 12 عاما.

وقالت الوثيقة الصادرة عن أحد البنوك المنظمة إن البنوك سترتب اجتماعات مع المستثمرين اليوم الاثنين، ومن المحتمل أن يتبعها إصدار صكوك وسندات بالحجم القياسي مقومة بالدولار، وفقا لظروف السوق.

وجرى اختيار إتش.إس.بي.سي وجيه.بي مورغان وبنك البحرين الوطني وبنك ستاندرد تشارترد كمنسقين عالميين مشتركين.

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