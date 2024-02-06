الخريف: اتفاق مع "London Metal Exchange" لإقامة مراكز تسليم لها في السعودية

قال وزير الصناعة السعودي، بندر الخريف، إن المملكة عملت على تأسيس قاعدة كبيرة جدا في الصناعات العسكرية لخدمة القطاع وصندوق الاستثمارات العامة شريك مهم في هذا القطاع، وغيره من الشركات لأنه لن تستطيع شركة مفردها تغطية كامل سلسلة القيمة.

وأضاف الخريف، في كلمته بأعمال النسخة الثانية من "منتدى الصندوق والقطاع الخاص"، التي ينظمها صندوق الاستثمارات العامة، اليوم الثلاثاء، أن الوزارة تعمل مع الصندوق والقطاع الخاص لدراسة سلاسل القيمة لعدد 11 ألف منتج لتصبح المملكة منافسا ولاعبا مهما في هذه المنتجات.

وتعمل المملكة على بناء قدرات قادرة على الاستدامة والمنافسة والتصدير، لأنه رغم نمو السوق المحلية لكنها تبقى سوقا صغيرة ولذلك ننظر إلى التصدير، وفقاً للخريف.

وأشار إلى دور الشركات الكبرى مثل "معادن" حيث دورها مهما لدعم قطاع التعدين وخلق حراك وتعزيز مكانة المملكة في منتجات التعدين.

وقال وزير الصناعة السعودي، إن المملكة من أهم مناطق العالم للاستثمار في قطاع التعدين بشكل مباشر وفي القطاعات المرتبطة به، وأصبحت محطة مهمة لجذب العالم إلى مناقشة تحديات وفرص القطاع.

وكشف الخريف عن الاتفاق مع "London Metal Exchange" لإقامة مستودعات للمعادن لها في السعودية لتكون المملكة أحد أهم مناطق تسليم تجارة المعادن.

وأشار إلى وجود فرص عمل كبيرة مع صندوق الاستثمارات العامة في معظم القطاعات لا سيما مع دور الصندوق في القطاعات الرئيسية التي تحتاج دعمه لأنها تحتاج رؤوس أموال كبيرة وستخلق مستوى عاليا من الطلب وفرص العمل.

وأكد بندر الخريف، أنه بدون دعم صندوق الاستثمارات العامة لم نكن قادرين على بدء صناعة السيارات في السعودية وجلب عدد أكبر من الشركات العالمية في هذه الصناعة وسلاسل الإمداد المرتبطة بها.

وقال الوزير، إنه سيجري الإعلان عن تأسيس جمعية مصنعي السيارات اليوم.