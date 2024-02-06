الرميان: 96 مليار ريال استثمارات القطاع الخاص المباشرة بأقل من 3 سنوات

قال محافظ صندوق الاستثمارات العامة السعودي، ياسر الرميان، إن القطاع الخاص كان له دور مهم كمستثمر في مشاريع الصندوق وشركات محفظته.

وأضاف الرميان، في كلمته الافتتاحية في أعمال النسخة الثانية من "منتدى الصندوق والقطاع الخاص"، التي ينظمها الصندوق، أن الاستثمارات المباشرة من القطاع الخاص منذ بداية 2021 حتى نهاية الربع الثالث من 2023 أكثر من 96 مليار ريال.

وأوضح أن برامج ومبادرات الصندوق التي أطلقها العام الماضي ساهمت في تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص.

وقال إن منصة القطاع الخاص التي أطلقها الصندوق العام الماضي تقدم أكثر من 200 فرصة استثمارية بقيمة تتجاوز 20 مليار ريال.

وأشار إلى تأهيل أكثر من 100 شركة سعودية للعمل مع شركات الصندوق عبر منصة برنامج التأهيل المسبق للمقاولين، وتم تنظيم دورات تدريبية لأكثر من 200 شركة صغيرة ومتوسطة للفوز بمشاريع الصندوق وشركاته.

ولفت إلى أن جلسات المنتدى ستشهد الإعلان عن برامج ومبادرات تسهم في تعزيز العمل مع القطاع الخاص، لأن القطاع الخاص شريك أساسي للصندوق.

إطلاق "برنامج تمويل المقاولين"

وخلال فعاليات اليوم الأول، أطلق صندوق الاستثمارات العامة، بالشراكة مع صندوق البنية التحتية الوطني، "برنامج تمويل المقاولين"، وهو مبادرة تهدف لتعزيز قطاع التشييد والبناء المحلي من خلال توفير حلول تمويلية متنوعة ومتخصصة لشركات المقاولات، وتطوير بيئة أعمال فاعلة ومتكاملة وشفافة في القطاع، إلى جانب تقديم مشاريع مصممة بشكل يعزز التدفقات المالية لشركات المقاولات.

كما شهد اليوم الأول من المنتدى تقديم جائزة "مساهمة" للقطاع الخاص، حيث تم تكريم خمس شركات وطنية حقّقت أفضل أداء في المحتوى المحلّي ضمن مختلف القطاعات الاستراتيجية بالتعاون مع الشركات التابعة للصندوق، وهي: "شركة العيوني للاستثمار والمقاولات" و"مجموعة الفنار" و"سيسكو" و"إريسكون" و"شركة مجموعة كابلات الرياض" والتي اختيرت تقديراً لمساهمتها البارزة في المحتوى المحلي خلال عملها مع شركات محفظة الصندوق.

انطلقت الثلاثاء أعمال النسخة الثانية من "منتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص" في مركز الملك عبد العزيز الدولي للمؤتمرات بمدينة الرياض، والذي ينظّمه صندوق الاستثمارات العامة على مدى يومي 6 – 7 فبراير 2024، بهدف تعزيز التعاون والشراكة مع القطاع الخاص واستعراض الفرص للشركات المحلية في مختلف القطاعات الاستراتيجية.