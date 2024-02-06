تجارة دبي الخارجية غير النفطية وصلت تريليوني درهم قبل الموعد المستهدف

أعلن حاكم ⁧‫دبي‬⁩ الشيخ محمد بن راشد تحقيق مستهدف الوصول بتجارة دبي الخارجية غير النفطية إلى 2 تريليون درهم قبل موعدها المقرر في 2025، وذلك من خلال اتخاذ عدد من المبادرات وتطوير السياسات وتسهيل الإجراءات خلال أزمة ⁧‫كوفيد19‬⁩.

وأضاف الشيخ محمد بن راشد أن الأزمات هي أفضل وقت للتطوير والتفكير خارج المألوف، وأن القيادة في دبي تقول ما تفعل.. وتفعل ما تقول.

وفي تدوينة على موقع التواصل الاجتماعي "X"، استعاد الشيخ محمد بن راشد، تدوينة كان قد نشرها في عام 2020، قبيل أزمة "كوفيد"، معلقاً: "في 2020 وقبل أزمة كوفيد.. أعلنا من مجلس دبي هدفاً لتجارة دبي الخارجية غير النفطية لتصل 2 تريليون درهم بحلول 2025.. ثم جاءت أزمة كوفيد فأبلغني الفريق باستحالة تحقيق الهدف نتيجة هذه الأزمة التي ضربت حركة التجارة العالمية".

في 2020 وقبل أزمة كوفيد ..أعلنا من مجلس دبي هدفاً لتجارة دبي الخارجية غير النفطية لتصل 2 تريليون درهم بحلول 2025 … ثم جاءت أزمة كوفيد فأبلغني الفريق باستحالة تحقيق الهدف نتيجة هذه الأزمة التي ضربت حركة التجارة العالمية … علمتني تجارب الحياة بأن الأزمات هي أفضل وقت للتطوير… pic.twitter.com/zJkLmu64X6 — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) February 6, 2024

وقال "علمتني تجارب الحياة أن الأزمات هي أفضل وقت للتطوير والتفكير خارج المألوف.. أطلقنا العديد من المبادرات وطورنا السياسات وغيرنا وسهلنا الإجراءات خلال أكبر أزمة عالمية استمرت قرابة العامين.. واليوم وقبل عام من حلول الموعد وصلنا لهدفنا بحمدالله وتوفيقه.. في دبي نقول ما نفعل.. ونفعل ما نقول".