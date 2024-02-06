الكويت تتوقع عجزا في الميزانية 195 مليار دولار خلال 5 سنوات

أظهرت وثيقة اطعلت عليها "رويترز"، أن حكومة الكويت تتوقع أن يتراوح العجز في الميزانية العامة بين 45 مليار دينار (146.5 مليار دولار) و60 مليار دينار (195.4 مليار دولار) دولارخلال 5 سنوات إذا لم يتم إقرار إصلاحات اقتصادية.

وأشارت الوثيقة، أن إلى الحكومة الكويتية ترى أن البلاد تواجه تحديا خطيرا يهدد قدرتها على الوفاء بالتزاماتها المحلية والدولية بسبب الاعتماد الكلي على النفط.

وتحذر حكومة الكويت من احتمال الوصول لنتائج خطيرة إذا استمر التدهور الحالي ماليا واقتصاديا، بحسب الوثيقة.

وذكرت الحكومة أن النتائج الخطيرة قد تشمل تعثر الأفراد والشركات والبنوك وارتفاع البطالة لحد خطير وانهيار الخدمات الاجتماعية وتدهور الأمن الاجتماعي.

ولفتت إلى أن التوسع في طرح الفرص الاستثمارية لتمكين القطاع الخاص من خلق فرص عمل الهدف الأساسي لبرنامج عمل حكومة الكويت 2024-2027.

وأوردت الوثيقة، أن الكويت تعتزم البدء في دراسة جدوى مشروع ربط السكك الحديدية مع السعودية خلال 100 يوم.