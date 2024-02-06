تجار: الأردن يشتري نحو 60 ألف طن من القمح في مناقصة

قال متعاملون أوروبيون إن مشتري الحبوب الحكومي في الأردن اشترى نحو 60 ألف طن متري من قمح الطحين الصلد من مناشئ اختيارية في مناقصة دولية اليوم الثلاثاء.

وأضافوا أنه من المعتقد أن الشراء تم من شركة سي.إتش.إس التجارية مقابل نحو 262.95 دولار للطن، للتسليم على ظهر السفينة في النصف الثاني من أبريل/ نيسان.

وقال المتعاملون إن عروضا في المناقصة قدمت من مصادر تجارية أخرى، لسعر لطن عند التسليم على ظهر السفينة، تضمنت شركة كارجيل 276.5 دولار، وشركة فيتيرا 279.5 دولار، ونيستوايز 268.8 دولار، وسيريالكون دولج 292.5 دولار، وأميروبا 263.9 دولار، وجرينفلاور 277 دولارا، وبيلدكوم 272 دولارا، وإم.سي فود 274 دولارا ، وفق "رويترز".

وفي المناقصة السابقة التي طرحها في 24 يناير/ كانون الثاني، لم يقم الأردن بعمليات شراء بعد أن سعى أيضا للحصول على عروض لشراء 120 ألف طن من القمح.

وتعكس التقارير تقييمات المتعاملين ولا يزال من الممكن تقديم تقديرات أخرى للأسعار والكميات لاحقا.