تركيا
تركيا تجمع 899.2 مليون يورو من إصدار سندات يوروبوند وصكوك
الإصدرات كانت لأجل عامين وطرحت للبنوك
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قالت وزارة الخزانة التركية اليوم الثلاثاء إنها جمعت 899.2 مليون يورو (965 مليون دولار) من طرح سندات يوروبوند وصكوك لأجل عامين للبنوك.
وأضافت الوزارة في بيان أنها نجحت في تغطية كل ما طرحته بعد إصدار سندات يوروبوند مقومة باليورو بقيمة 799.44 مليون يورو وصكوك بقيمة 119.74 مليون يورو.
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