تونس تطرح مناقصة لشراء 100 ألف طن من القمح الصلد

قال متعاملون أوروبيون اليوم الثلاثاء، إن ديوان الحبوب التونسي طرح مناقصة دولية لشراء نحو 100 ألف طن من القمح الصلد من مناشئ اختيارية.

والموعد النهائي لتقديم عروض الأسعار هو غدا الأربعاء الموافق السابع من فبراير/شباط.

والقمح الصلد مطلوب للتوريد على 4 شحنات يبلغ حجم كل واحدة منها 25 ألف طن في الفترة بين الخامس من مارس/آذار و15 أبريل/نيسان على حسب المنشأ.

وقال المتعاملون إن مناقصة شراء القمح الصلد الجديدة التي طرحت اليوم لم تذكر أن الدفع سيتم من خلال جهة غير تونسية.

وقدمت جهات تساعد تونس في وضعها الاقتصادي الصعب تمويلا لبعض المناقصات في الآونة الأخيرة ومن بينها بنك التنمية الإفريقي الذي فرض قيودا تحدد المناشئ.

واشترت تونس 50 ألف طن من القمح الصلد بسعر 444.89 دولار و446.49 دولار للطن شاملا تكاليف الشحن في مناقصة في 17 يناير/كانون الثاني.